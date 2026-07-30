В МЭР сомневаются, что вне ЕАЭС Армении предложат газ на сопоставимых условиях

Армения лишится дешевого газа при выходе из ЕАЭС В МЭР сомневаются, что вне ЕАЭС Армении предложат газ на сопоставимых условиях

Москва30 июл Вести.Армения вряд ли сможет рассчитывать на сопоставимые условия поставок газа за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поиске альтернатив сотрудничеству с Россией в экономической и политической сферах.

По словам министра, которые приводит ТАСС, ЕАЭС остается для Армении не только ключевым рынком сбыта, но и основным поставщиком важнейших ресурсов, включая природный газ.

Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условия сказал Решетников

Он отметил, что в рамках общего рынка газа ЕАЭС Россия поставляет Армении газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров. При этом, по словам Решетникова, текущие европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, а разницу министр охарактеризовал как фактическое субсидирование объемом около 1 миллиарда долларов в год.

Министр добавил, что доля Армении в совокупном товарообороте РФ не превышает 0,9%. По его словам, России не составит труда заместить поставки товаров из республики.