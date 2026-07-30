Москва30 июлВести.Армения вряд ли сможет рассчитывать на сопоставимые условия поставок газа за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поиске альтернатив сотрудничеству с Россией в экономической и политической сферах.
По словам министра, которые приводит ТАСС, ЕАЭС остается для Армении не только ключевым рынком сбыта, но и основным поставщиком важнейших ресурсов, включая природный газ.
Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условиясказал Решетников
Он отметил, что в рамках общего рынка газа ЕАЭС Россия поставляет Армении газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров. При этом, по словам Решетникова, текущие европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, а разницу министр охарактеризовал как фактическое субсидирование объемом около 1 миллиарда долларов в год.
Министр добавил, что доля Армении в совокупном товарообороте РФ не превышает 0,9%. По его словам, России не составит труда заместить поставки товаров из республики.