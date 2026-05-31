Цивилев об Армении: пусть попробуют заместить российский газ на европейский Цивилев: пусть Армения попробует заменить российский газ европейским

Москва31 мая Вести.Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" посоветовал Армении попробовать заменить российский газ на европейский и посмотреть, что будет.

Зарубин спросил у министра, может ли Армения разбогатеть без дешевого российского газа.

Ну, пусть пробуют, это же их выбор. Но пока структура их экономики показывает, в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов у них идет серьезный рост ВВП. Пусть попробуют заместить европейскими, посмотрим, что будет происходить сказал Цивилев

Ранее в интервью ИС "Вести" министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что вопрос по газу является чувствительным для Армении.

Армения, по предварительным оценкам, может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявлял президент России Владимир Путин.