МИД РФ: проект по АЭС может закрыть нужды Армении на "век вперед"

Москва12 мая Вести.Российская сторона предложила Армении проект АЭС высокой мощности, которая может закрыть потребности республики на "век вперед". Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

По его словам, которые приводит ТАСС, АЭС могла бы обеспечить Армению дешевыми тарифами на электроэнергию для конечного потребителя, что ускорило бы рост промышленности.

ГК "Росатом" предлагала Армении проект станции большой мощности, которая - будь на то воля армянского руководства - закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед сказал Калугин

Он подчеркнул, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и готова делиться с Арменией как наработками и опытом, так и технологиями в области цифровизации.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует стремление Армении к развитию добрых отношений по всем направлениям.