Песков: темпы развития Армении в составе ЕАЭС гораздо выше, чем в среднем по СНГ

Москва5 апр Вести.Темпы развития Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо выше, чем в среднем среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, членство Армении в ЕАЭС дает стране большие преимущества относительно других стран СНГ.

У вас есть интеграция в виде ЕАЭС. И вы зарабатываете там деньги, и немалые деньги. И ваше членство в ЕАЭС дает вам возможность сейчас развиваться с повышенными темпами, они гораздо выше, чем средние по СНГ, и уж гораздо выше, чем у нас в Российской Федерации сказал пресс-секретарь российского лидера

По данным статкомитета Армении, в 2025 году экономическая активность в стране выросла на 9,1% по сравнению с 2024-м.

1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Российский лидер отметил, что Москва спокойно относится к отношениям Еревана и Евросоюза.

В субботу спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из интеграционных объединений, в том числе ЕАЭС.