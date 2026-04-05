Москва5 апр Вести.Объединения Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евросоюз (ЕС) разные по своей операционной системе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Комментируя ситуацию вокруг Армении и ее сотрудничества в рамках ЕАЭС, Песков не преминул заметить, что данный формат не сочетается с нынешними планами Еревана по поводу Евросоюза.

Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать отметил Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что РФ спокойно относится к развитию отношений Армении с ЕС, однако Армения не сможет находиться одновременно в таможенном союзе ЕС и ЕАЭС.