Россия не хочет обострения ситуации с газом в Армении - Оверчук Оверчук: Россия не хочет осложнения ситуации с газом в Армении

Москва31 мая Вести.В Армении может сложиться непростая ситуация с газом, и Россия не хочет, чтобы это случилось, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам Оверчука, в Армении не будет другого газа, кроме российского. Вопрос только в том, откуда республика будет получать этот газ.

Им [Армении] всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода. Поэтому в Армении будет ситуация очень сложная. Мы этого не хотим сказал вице-премьер

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев посоветовал Армении попробовать заменить российский газ на европейский и посмотреть, что будет.

Власти Армении взяли курс на вступление в ЕС. На состоявшемся на этой неделе саммите ЕАЭС в Казахстане лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорится о необходимость как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.

Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.