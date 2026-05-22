Оверчук: Армения получает преимущества от членства в ЕАЭС, но стремится в ЕС

Оверчук: Армения получает преимущества от членства в ЕАЭС Оверчук: Армения получает преимущества от членства в ЕАЭС, но стремится в ЕС

Москва22 мая Вести.Армения получает преимущества от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако стремится в Евросоюз (ЕС), заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Нынешние руководители Армении приняли политическое решение о сближении с Европейским союзом, о стремлении вступить в Европейский союз, почему они должны пользоваться теми экономическими преимуществами и выгодами, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе? отметил он

Оверчук также подчеркнул, что никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если Армения покинет состав ЕАЭС, это грозит ей серьезными экономическими и социальными последствиями.