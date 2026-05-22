Москва22 маяВести.Армения думает, что Европейский союз создаст лучшие условия для развития экономики страны, однако сейчас ЕС представляет из себя не экономическое интеграционное объединение, а военно-политический блок, который не скрывает своей направленности против РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе визита российской делегации в Ашхабад.
Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о стремлении к вступлению в ЕС. Оверчук предположил, что армяне до сих пор считают союз экономическим интеграционным объединением, которое занималось экономическим развитием стран с менее высоким уровнем жизни.
Наверное, армяне, помня о том Европейском союзе, думают, что сближение с Европейским союзом создаст какие-то лучшие условия для развития экономики Армении. Европейский союз сегодня это уже не то экономическое интеграционное объединение, а это в возрастающей степени военно-политический блок, который не скрывается своей направленности против Россиизаявил Оверчук
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна ожидает помощи Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, включая распространение дезинформации.