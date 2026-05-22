Москва22 мая Вести.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предложил Армении провести референдум по вопросу членства страны в Евросоюзе (ЕС). Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что в настоящее время Евросоюз представляет из себя не экономическое интеграционное объединение, а военно-политический блок, который не скрывает своей направленности против России.

И в этой связи есть предложение, чтобы поскорее определились, провели у себя референдум, видимо. Хотя мы, конечно, не можем им говорить: "Проведите референдум". Это их внутреннее дело, но определятся и решат, где они хотят быть сказал Оверчук

Ранее президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что Армения могла бы провести референдум по вопросу членства в Евросоюза, после чего Москва и Ереван пошли по пути "мягкого развода".