Оверчук сообщил о стремлении РФ донести до Армении, что ЕС стал военным союзом Оверчук: РФ пытается донести до Армении, что ЕС фактически стал военным союзом

Москва7 июн Вести.Россия пытается донести до Армении, что Евросоюз фактически стал военным объединением. Такое заявление в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сделал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

По словам Оверчука, Москва обращала и продолжает обращать внимание Еревана на отношение ЕС к России, который открыто заявляет о своей враждебности.

"Мы постоянно об этом Армении говорили, причем не один год мы об этом говорили. Естественно, все это шло в закрытых режимах, мы не хотели это выносить на публику. Говорили о том, что Европейский союз сегодня – это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране. И, конечно же, мы на это обращали внимание и продолжаем обращать внимание наших армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают заявил Оверчук

Ранее Оверчук заявил, что Армения думает, что Европейский союз создаст лучшие условия для развития экономики страны, однако сейчас ЕС представляет из себя не экономическое интеграционное объединение, а военно-политический блок.