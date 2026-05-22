"Держат перед носом морковку": Оверчук про обещания Евросоюза Армении Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке

Москва22 мая Вести.Евросоюз манит Армению обещаниями о деньгах, как морковкой на палке. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что преференции для Еревана постоянно находятся в подвешенном состоянии.

Может быть, им там дадут что-то, может, не дадут. Мы постоянно слышим про какие-то 2,5 миллиарда долларов, которые ЕС им там все время обещают, но пока ничего не дают. Ну вот, знаете, как морковку держат перед носом. Это примерно так выглядит сказал вице-премьер

Ранее Оверчук предложил властями Армении провести референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу, чтобы понять, хочет ли народ интеграции в объединение, которое превратилось в военно-политический блок.