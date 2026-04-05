Москва5 апрВести.Если Армения вступит в Евросоюз, то потеряет авиационное сообщение с Россией. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, гражданам Армении стоит осознавать потенциальные последствия вступления в ЕС.
[Нет] авиационного сообщения сейчас со странами Европейского Союза, значит, что у нас не будет авиационного сообщения с Армениейзаявил Оверчук в эфире одного из федеральных каналов
Вице-премьер подчеркнул, что итоги вступления Армении в ЕС остаются неизвестными.
2 апреля Оверчук заявил, что взаимный объем торговли России и Армении сократился на фоне разговоров о сближении Еревана с Евросоюзом.