Оверчук заверил, что при вступлении в ЕС Армения потеряет авиасообщение с РФ

Москва5 апр Вести.Если Армения вступит в Евросоюз, то потеряет авиационное сообщение с Россией. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, гражданам Армении стоит осознавать потенциальные последствия вступления в ЕС.

[Нет] авиационного сообщения сейчас со странами Европейского Союза, значит, что у нас не будет авиационного сообщения с Арменией заявил Оверчук в эфире одного из федеральных каналов

Вице-премьер подчеркнул, что итоги вступления Армении в ЕС остаются неизвестными.

2 апреля Оверчук заявил, что взаимный объем торговли России и Армении сократился на фоне разговоров о сближении Еревана с Евросоюзом.