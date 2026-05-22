Без льготного доступа к рынку РФ у Армении пропадут все точки роста экономики Эксперт Притчин объяснил, чем грозит Армении потеря льготного доступа к рынку РФ

Москва22 мая Вести.Потеря льготного доступа к российскому рынку, а также поставок инвестиций и энергоресурсов из РФ в Армении пропадут все точки роста экономики. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Если мы убираем вот из нынешней конфигурации экономического развития Армении льготный доступ к российскому рынку для сельхозпродукции армянской, для продовольственной продукции армянской, льготные поставки энергоресурсов, инвестиционный пакет, который реализуется российскими компаниями … в энергетике, то получается, что у Армении фактически пропадают вообще любые точки роста объяснил Притичин

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что вступление Армении в Европейский Союз приведет к появлению таможенных пошлин и изменению цен на газ. Так он прокомментировал решение Еревана о сближении с ЕС.