Выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 25% ВВП страны Эксперт Ногинский рассказал о возможных последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Москва4 мая Вести.Объем потерь ВВП Армении в случае выхода Еревана из ЕАЭС может достигать 25%. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Он добавил, что на данный момент до 40% экспортно-импортных операций Армении приходится на РФ.

Армения является полностью сегодня партнером Российской Федерации и Евразийского союза, и до 40 процентов экспортно-импортных операций приходится на Российскую Федерацию. При этом Армения пользуется очень большим количеством льгот Евразийского союза. А в случае каких-то движений, она их лишится. Поэтому объем потерь может действительно достигать 23-25% ВВП рассказал Ногинский

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Толмачев заявил, что визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Ереван может привести к тому, что Армения повторит украинский сценарий.