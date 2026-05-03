Москва3 мая Вести.В столице Армении 4 мая открывается саммит Европейского политического сообщества, ключевой частью которого станет сессия, посвященная Украине. Мероприятие соберет делегации из 50 государств. Владимир Зеленский также находится в Армении и будет участвовать в диалоге. Присутствие Зеленского на площадке в Ереване депутат Госдумы РФ Алексей Толмачев в беседе с "Газетой.ру" назвал антироссийским маневром властей Армении.

Толмачев назвал саммит попыткой властей Франции и Армении повысить собственные рейтинги, отвлекая граждан от внутренних проблем. По его словам, "Армения может повторить судьбу Украины", если продолжит следовать по выбранному курсу. Парламентарий добавил, что истинная цель европейских организаторов заключается не в поддержке союзников, а в поиске новых ресурсов для собственных нужд.

Отмечается, что Зеленский успел провести серию переговоров с рядом европейских премьер-министров по вопросам военной и энергетической поддержки, а также в Ереван с государственным визитом уже прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Представитель оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян отметил, что подобные "геополитические и международные виражи" способны критически осложнить отношения с Москвой. Схожего мнения придерживается политолог Карен Игитян, который подчеркнул, что данный визит служит демонстрацией лояльности западным партнерам и не принесет стране никакой реальной выгоды, зато грозит проблемами для экономики. Их цитирует "Газета.ру".