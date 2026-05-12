Володин прокомментировал приглашение Зеленского на саммит в Ереван Володин: приглашение Зеленского в Ереван нельзя назвать дружественным шагом

Москва12 мая Вести.Приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереван, где проходил первый саммит Армения – ЕС, нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России, ее гражданам и самому армянскому народу. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что саммит прошел в преддверии Дня Победы – праздника, который "объединяет представителей всех национальностей".

Далее последовали выступления, заявления приехавших, включая ... главы кровавого киевского режима Зеленского. Совершенно очевидно: дружественным шагом по отношению к нашей стране, российским гражданам, да и армянскому народу, этот поступок со стороны [премьера Армении] Никола Воваевича [Пашиняна] назвать нельзя подчеркнул глава ГД

Володин уточнил, что речь в данном случае идет не о вмешательстве в суверенное государство, а морали и порядочности – о качествах, которыми обладает далеко не каждый человек, занимающий высокую должность. Однако после этих событий, добавил он, возникает закономерный вопрос: как будут развиваться дальше отношения России и Армении?

Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше? Скорее всего, второе предположил он

Председатель Госдумы также отметил, что в такой ситуации невольно возникает параллель: "именно так все начиналось на Украине".

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов предположил, что Евросоюз заставил премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу с Зеленским.