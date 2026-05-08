Москва8 мая Вести.Приглашением главы киевского режима Владимира Зеленского в Армению премьер-министр Никол Пашинян хотел показать близость к Евросоюзу. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, Зеленский – это символ всего того, что противопоставляется России.

А чего, собственно, не принять Зеленского!? … Поскольку Армения и раньше никогда не утверждала, что она, так сказать, воюет с Украиной, а теперь вот, что, мы все вместе в едином европейском сообществе широком. Поэтому тут ему руки-то крутить не надо было, это вполне в духе его подхода сказал политолог

Ранее Лукьянов заявил, что Пашинян готов переломить через колено всю историю армянской нации.