Пашинян ждет Зеленского на саммите Европейского политсообщества в Армении

Пашинян заявил, что ждет Зеленского на саммите в Ереване Пашинян ждет Зеленского на саммите Европейского политсообщества в Армении

Москва30 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга заявил, что ждет на саммите Европейской политической ассоциации в Ереване и главу киевского режима Владимира Зеленского. Словам армянского премьера приводит РИА Новости.

Как уточнил Пашинян, он ждет "всех членов Европейского сообщества", в частности Зеленского.

Саммит Европейского сообщества состоится в Ереване 4 мая. Во встрече примут участие почти 50 делегаций, среди подтвержденных участников – представители руководства Европейского союза (ЕС), в частности, председатель Европейского совета Антониу Кошту и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь, замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван не намерен становиться плацдармом для антироссийских настроений.