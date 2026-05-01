Армянская оппозиция: визит Зеленского в Ереван осложнит отношения с Россией

Оппозиция в Армении опасается ухудшения отношений с РФ из-за визита Зеленского Армянская оппозиция: визит Зеленского в Ереван осложнит отношения с Россией

Москва1 мая Вести.Армянские оппозиционеры опасаются, что визит в страну 4 мая Владимира Зеленского осложнит отношения с Россией, сообщил журналистам представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян, его слова приводит РИА Новости.

Зеленский приглашен на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване 4 мая.

Карапетян заявил, что нынешние власти Армении осуществляют "геополитические и международные виражи". Он отметил, что появление Зеленского в Ереване осложнит отношения страны с ее экономическим партнером – Россией.

Мы надеемся, что эти последствия не будут плохими для нашей экономики, но действовать нужно осторожно. Нельзя создавать новые кризисы, следует избегать новых кризисов. Но риск существует указал Карапетян

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян отмечал ранее, что Ереван не намерен становиться плацдармом для антироссийских настроений.

Несколько дней назад Зеленский побывал с визитом в Азербайджане.