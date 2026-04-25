Зеленский прилетел в Азербайджан Зеленский посетил Азербайджан для передачи военного опыта

Москва25 апр Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский посетил Азербайджан.

Об этом сам Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Начал визит в Азербайджан со встречи с нашей экспертной командой, которая делится украинским опытом по защите неба написал он

В ходе визита Зеленский также намерен решить ряд гуманитарных вопросов и рассчитывает на углубление сотрудничества по энергетике.

Ранее в Азербайджане уничтожили партию зараженной сальмонеллой курятины с Украины. Речь идет о 4,9 тонны замороженной куриной продукции с датами производства и срока годности 16.02.2026 – 16.02.2028.