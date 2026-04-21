Москва21 апр Вести.Партия зараженной сальмонеллой курятины, поступившая с Украины в Азербайджан, полностью уничтожена, сообщает пресс-служба Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

В партии замороженной куриной продукции, импортированной с Украины в Азербайджан, выявлена опасная бактерия - сальмонелла. Речь идет о 4,9 тонны замороженной куриной продукции с датами производства и срока годности 16.02.2026 - 16.02.2028. В результате лабораторных исследований в продукции обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая кишечные инфекции. Приняты все необходимые меры. Вся продукция утилизирована