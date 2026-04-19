Полиция Австрии подтвердила наличие крысиного яда в детском питании HiPP Reuters: в Австрии полиция подтвердила наличие крысиного яда в продуктах HiPP

Москва19 апр Вести.В Австрии правоохранители зафиксировали факт обнаружения крысиного яда в банке детского питания марки HiPP, конфискованной из партий, закупленных супермаркетами SPAR Austria. Об этом сообщило агентство Reuters.

Производитель срочно предупредил потребителей о рисках и обязался компенсировать затраты на возвращенные товары. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента, который, по предварительным данным, вызван незаконным вмешательством.

Официальные представители полиции Австрии сообщили о выявлении токсина в одной из упаковок HiPP, изъятой из реализации по соображениям безопасности. Об этом информирует агентство Reuters. Компания HiPP отметила возможность загрязнения продукции, включая смеси с овощами, морковью и картофелем. В связи с угрозой отзывают партии из более чем тысячи торговых точек. На дне подозрительных банок найдены этикетки с красным кругом, а крышки либо повреждены, либо лишены заводской запайки.

По имеющейся информации, данная критическая ситуация является результатом внешнего преступного вмешательства, связанным с каналом дистрибуции SPAR Austria заявили представители HiPP

HiPP настоятельно призывает отказаться от употребления подозрительных банок, купленных в SPAR Austria, с гарантией полного возврата денег. Полиция советует тщательно мыть руки после контакта с такими продуктами, поскольку их потребление представляет смертельную опасность.