Москва18 апр Вести.В Австрии из супермаркетов Spar Austria отозвали детское пюре HiPP по причине того, что в него мог быть добавлен крысиный яд. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на министерство здравоохранения и австрийское агентство по здоровью и безопасности пищевых продуктов (AGES).

Ранее производитель детского питания HiPP сообщил на своем сайте, что в результате вмешательства извне в продукт "HiPP Овощное пюре: морковь с картофелем" (для детей с пяти месяцев, 190 грамм) могло быть добавлено некое опасное вещество. Компания предупредила, что употребление такого пюре в пищу может представлять угрозу для жизни. Все баночки детского питания HiPP можно вернуть в любой магазин Spar, Eurospar, Interspar или Maximarkt. Покупателю вернут полную стоимость даже без чека.

Как следует из данных на сайте AGES, инцидент связан с предполагаемой попыткой шантажа в австрийском городе Айзенштадт - центре федеральной земли Бургенланд. Полицейское управление земли Бургенланд 17 апреля инициировало расследование.

Служба поддержки HiPP в Австрии переведена на усиленный режим работы. В пресс-службе компании уточнили, что отзыв продукции был осуществлен в качестве меры предосторожности, чтобы исключить даже гипотетический риск.