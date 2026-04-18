Москва18 апрВести.В Австрии из супермаркетов Spar Austria отозвали детское пюре HiPP по причине того, что в него мог быть добавлен крысиный яд. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на министерство здравоохранения и австрийское агентство по здоровью и безопасности пищевых продуктов (AGES).
Ранее производитель детского питания HiPP сообщил на своем сайте, что в результате вмешательства извне в продукт "HiPP Овощное пюре: морковь с картофелем" (для детей с пяти месяцев, 190 грамм) могло быть добавлено некое опасное вещество. Компания предупредила, что употребление такого пюре в пищу может представлять угрозу для жизни. Все баночки детского питания HiPP можно вернуть в любой магазин Spar, Eurospar, Interspar или Maximarkt. Покупателю вернут полную стоимость даже без чека.
Как следует из данных на сайте AGES, инцидент связан с предполагаемой попыткой шантажа в австрийском городе Айзенштадт - центре федеральной земли Бургенланд. Полицейское управление земли Бургенланд 17 апреля инициировало расследование.
Служба поддержки HiPP в Австрии переведена на усиленный режим работы. В пресс-службе компании уточнили, что отзыв продукции был осуществлен в качестве меры предосторожности, чтобы исключить даже гипотетический риск.
Если у ребенка нет никаких жалоб, причин для беспокойства нет. Если родители не уверены или замечают какие-либо симптомы, им следует обратиться к педиатру или в службу скорой медицинской помощизаявили в компании