В Словакии изъяли детское питание после сообщения о наличии в нем крысиного яда

Москва19 апр Вести.В Словакии правоохранительные органы изъяли из магазина на юге республики детское питание Hipp из-за сообщения о возможном наличии в нем крысиного яда. Об этом сообщила местная полиция.

По данным ведомства, партию детского питания, целостность которого могла быть нарушена, обнаружили в одном из магазинов города Дунайска-Стреда на юге страны.

Подозрительные продукты были незамедлительно переданы для исследования специалистам, с продажи были сняты все упаковки, представляющие потенциальный риск говорится в заявлении полиции

Главный санитарный врач Словакии отдала распоряжение провести проверку в указанном магазине и в главном офисе торговой сети.

Управление общественного здравоохранения республики в свою очередь призвало граждан соблюдать осторожность и отказаться от употребления детского питания Hipp, если возникли сомнения в целостности упаковки. На это могут указывать неприятный запах и отсутствие характерного щелчка при открытии баночки.

Ранее детское питание Hipp по той же причине изъяли из продажи в Чехии и Австрии. В самой компании Hipp сообщали, что вещество могло попасть в детское питание из-за постороннего вмешательства.