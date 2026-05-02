Москва2 мая Вести.Сотрудники правоохранительных органов Австрии провели операцию в федеральной земле Зальцбург, в результате которой был задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в попытке шантажа немецкого производителя HiPP. По версии следствия, злоумышленник намеренно подмешивал крысиный яд в продукцию для детей, выставляя банки обратно на прилавки супермаркетов, и требовал от компании выкуп в размере двух миллионов евро в криптовалюте.

В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии сообщает австрийское издание Krone

К настоящему моменту спецслужбам удалось обнаружить пять из шести зараженных банок, которые ранее были выявлены в торговых сетях Австрии, Чехии и Словакии. Оперативники продолжают вести допросы задержанного, чтобы установить истинные мотивы его действий.

Он покупал детское питание в супермаркетах, добавлял крысиный яд и снова ставил банки на полки. Чтобы сделать детей больными? Убить их? Пока нет никаких показаний от человека, который — что бы ни было — сознательно шел на это. Следователи ведут непрерывный допрос отмечает издание

В компании HiPP уже прокомментировали ход расследования, выразив благодарность сотрудникам силовых ведомств.

Ранее с продажи в России и Словакии сняли продукцию HiPP. В Роспотребнадзоре отметили, что детское питание, в котором нашли крысиный яд, производится на территории Германии и не поставляется в РФ.