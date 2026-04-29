Москва29 апрВести.В Забайкалье задержали двоих местных жителей, которые подозреваются организации незаконного сбыта запрещенных веществ через интернет-магазин, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
Установлено, что один из злоумышленников создал в мессенджере теневой интернет-магазин для продажи запрещенных веществ. К незаконному бизнесу он привлек знакомого. Они занимались заготовкой дикорастущей конопли, ее переработкой и изготовлением наркотиков. Готовый "продукт" - гашишное масло фасовали в Чите на съемной квартире. Чтобы не привлекать внимания, продажу через тайники маскировали прогулкой с собакой. Оплата за наркотики велась на банковские карты.
Полицейскими обнаружено и изъято содержимое 10 тайников, оборудованных в разных частях Читыотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело о покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Организатор бизнеса заключен под стражу, подельник находится под подпиской о невыезде.