В Забайкалье пресечена продажа наркотиков через интернет-магазин В Забайкалье задержали организаторов продажи наркотиков через интернет-магазин

Москва29 апр Вести.В Забайкалье задержали двоих местных жителей, которые подозреваются организации незаконного сбыта запрещенных веществ через интернет-магазин, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Установлено, что один из злоумышленников создал в мессенджере теневой интернет-магазин для продажи запрещенных веществ. К незаконному бизнесу он привлек знакомого. Они занимались заготовкой дикорастущей конопли, ее переработкой и изготовлением наркотиков. Готовый "продукт" - гашишное масло фасовали в Чите на съемной квартире. Чтобы не привлекать внимания, продажу через тайники маскировали прогулкой с собакой. Оплата за наркотики велась на банковские карты.

Полицейскими обнаружено и изъято содержимое 10 тайников, оборудованных в разных частях Читы отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело о покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Организатор бизнеса заключен под стражу, подельник находится под подпиской о невыезде.