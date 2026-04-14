Москва14 апр Вести.В Алтайском крае задержали пятерых местных жителей по подозрению в создании наркомаркета в интернете, передает "Интерфакс".

По информации регионального управления МВД РФ, задержанным от 21 до 57 лет. Создателем преступной схемы был 27-летний мужчина, приобщивший к уходу за запрещенными растениями своего отца.

Двух своих младших товарищей он вовлек в криминальную схему в качестве фасовщиков и раскладчиков "товара". Третий занимался ведением интернет-площадки уточняет агентство

В ходе обысков правоохранители изъяли у преступной группы как готовые изделия, так и упаковочно-фасовочный материал, электронные весы, ноутбук и несколько банковских карт. На время следствия подозреваемые будут находиться под стражей.