На Алтае пресекли работу праворадикального сообщества со 150 участниками Пресечена деятельность экстремистского сообщества со 150 участниками на Алтае

Москва10 июн Вести.На Алтае пресекли работу экстремистского сообщества, в которое входило более 150 человек в 21 субъекте РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что организатором сообщества является житель Алтайского края. Он создал в Telegram местные ячейки для пропаганды националистических идей. В них входили молодые люди от 14 до 25 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Краснодара, Новокузнецка, Владимира, Тюмени.

Указанные лица планировали и проводили акции "прямого действия" в отношении лиц неславянской национальности (поджоги торговых точек, избиения, нанесения ножевых ранений) по мотивам этнической неприязни цитирует правоохранителей агентство

Согласно публикации, некоторые участники сообщества входили также в организацию NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ) и оправдывали ее деятельность.

В отношении самых активных членов группировки возбудили уголовные дела. При обысках у них нашли и изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства и предметы с националистической символикой.