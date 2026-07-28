Москва28 июлВести.В Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Ясиноватой, который публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает Управление ФСБ России по ДНР.
Мужчина неоднократно публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельностиговорится в сообщении
Региональное УФСБ напоминает, что противник активно использует каналы и чаты в Telegram для провоцирования межнациональных конфликтов, а также возбуждения ненависти или вражды среди россиян.
Опубликованные комментарии в соцсетях могут повлечь за собой уголовную ответственность как содержащие признаки уголовных и административных правонарушений.