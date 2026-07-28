В ДНР задержан житель Ясиноватой, подозреваемый в экстремизме

Жителя Ясиноватой в ДНР задержали за призывы к экстремизму В ДНР задержан житель Ясиноватой, подозреваемый в экстремизме

Москва28 июл Вести.В Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Ясиноватой, который публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает Управление ФСБ России по ДНР.

Мужчина неоднократно публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности говорится в сообщении

Региональное УФСБ напоминает, что противник активно использует каналы и чаты в Telegram для провоцирования межнациональных конфликтов, а также возбуждения ненависти или вражды среди россиян.

Опубликованные комментарии в соцсетях могут повлечь за собой уголовную ответственность как содержащие признаки уголовных и административных правонарушений.