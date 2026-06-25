Готовивший теракт житель Мариуполя при задержании просил позвонить его маме

Готовивший теракт мариуполец при задержании просил силовиков позвонить маме Готовивший теракт житель Мариуполя при задержании просил позвонить его маме

Москва25 июн Вести.Житель Мариуполя, готовивший теракт в здании одного из районных городских судов Донецкой Народной Республики (ДНР), при задержании просил силовиков позвонить его маме, следует из видео, распространенного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мариуполец действовал по заданию украинских спецслужб, с которыми установил контакт в Telegram. Мужчину задержали возле здания одного из районных городских судов, куда он приехал с изъятым из тайника самодельным взрывным устройством, которое планировал привести в действие.

Ну позвоните маме! просил злоумышленник силовиков во время задержания

Следственный отдел УФСБ по ДНР возбудил уголовные дела по трем статьям УК РФ. Мужчина по решению суда заключен под стражу.

23 июня ФСБ опубликовала видео задержания двух женщин, которые намеревались совершить двойной теракт в Пятигорске.