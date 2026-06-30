Москва30 июнВести.Житель Донецка задержан за публичные призывы к экстремистской деятельности в результате совместных мероприятий ФСБ и полиции. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
51-летний мужчина неоднократно публиковал в одном из чатов в Telegram комментарии с призывами к насильственным действиям над группой лиц, выделенных по признаку национальности.
В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельностиговорится в сообщении
На видео, предоставленном УФСБ РФ по ДНР, задержанный признается в содеянном, а также говорит, что раскаивается.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".