Астраханец арестован по делу о призывах к терроризму и экстремизму

Москва6 апр Вести.В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности против органов государственной власти РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

УФСБ России по Астраханской области совместно с УФСБ России по ЮВО установлен и задержан житель Астрахани 1978 года рождения говорится в сообщении

Будучи приверженцем военизированного националистического объединения Украины, фигурант разместил в мессенджере комментарии, в которых призывал к осуществлению экстремистской и террористической деятельности.

Подозреваемый уже дал признательные показания, он заключен под стражу.