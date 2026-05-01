В Калужской области задержали мужчину за пропаганду терроризма

В Калужской области задержан мужчина, призывавший к насилию в отношении ВС РФ В Калужской области задержали мужчину за пропаганду терроризма

Москва1 мая Вести.В Калужской области за пропаганду терроризма и призывы к насилию в отношении ВС РФ задержали мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

Противоправную деятельность гражданина выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Как выяснилось, мужчина через публикации в мессенджере распространял призывы к применению насилия в отношении российских военных и представителей органов государственной власти.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, … "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" сказано в сообщении

Во время досмотра у фигуранта изъяли средства связи, с помощью которых он публиковал информацию террористического и экстремистского характера.