Москва2 июлВести.В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали находившегося на территории уральской столицы жителя Кургана, который публиковал в сети Интернет призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом Антитеррор Урал сообщает в MAX.
Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
Известно, что ранее задержанного неоднократно привлекали к административной ответственности. В том числе, за дискредитацию ВС РФ, а также за нарушение порядка проведения массовых акций, организованных в Екатеринбурге представителями экстремистской организации.
При обыске по месту жительства у фигуранта обнаружена символика запрещенных и экстремистских организаций, свидетельствующая о поддержке им Украины.