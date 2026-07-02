Жителя Кургана арестовали за призывы к терроризму

В Екатеринбурге за призывы к терроризму задержан житель Кургана Жителя Кургана арестовали за призывы к терроризму

Москва2 июл Вести.В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали находившегося на территории уральской столицы жителя Кургана, который публиковал в сети Интернет призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом Антитеррор Урал сообщает в MAX.

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Известно, что ранее задержанного неоднократно привлекали к административной ответственности. В том числе, за дискредитацию ВС РФ, а также за нарушение порядка проведения массовых акций, организованных в Екатеринбурге представителями экстремистской организации.

При обыске по месту жительства у фигуранта обнаружена символика запрещенных и экстремистских организаций, свидетельствующая о поддержке им Украины.