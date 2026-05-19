За террористические призывы в Крыму задержан гражданин Украины В Крыму задержали украинца, призывавшего уничтожить Кремль

Москва19 мая Вести.В Симферополе задержан гражданин Украины, который оставлял в интернете сообщения с призывами уничтожить Московский Кремль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, публично призывавшего к уничтожению Московского Кремля. Установлено, что 48-летний безработный гражданин России и Украины неоднократно размещал в украинских группах интернет-мессенджера Тelegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности говорится в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.