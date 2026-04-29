ФСБ: в Крыму задержан россиянин по подозрению в подготовке терактов ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина, готовившего теракты

Москва29 апр Вести.ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, причастного к подготовке терактов в интересах украинских спецслужб.

По версии ФСБ, житель Крыма, завербованный украинскими спецслужбами в 2025 году через Telegram, снимал и передавал координаты воинских частей, объектов ПВО, складов ГСМ и другой критической инфраструктуры.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 г.р., планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств (далее - СВУ) в интересах спецслужб Украины сообщили в ЦОС ФСБ

Отмечается, что мужчина собирался устроить диверсии на объектах газо- и электроснабжения и подготовить покушение на силовика. Для этого он получил от куратора боеприпасы, изучил район проживания предполагаемой жертвы и продумал, как скрытно установить и замаскировать самодельные взрывные устройства, после чего планировал уехать из России.

При задержании, как сообщили в спецслужбе, у него изъяли готовое к применению радиоуправляемое осколочно-фугасное СВУ весом 2 кг, а также взрывчатку и иностранные комплектующие для еще двух таких устройств.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил против него дела о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств.