ФСБ: в Крыму задержали агента СБУ, который печатал дроны на 3D-принтере

ФСБ: в Крыму задержали агента СБУ, у него изъяли 22 дрона и 3D-принтеры ФСБ: в Крыму задержали агента СБУ, который печатал дроны на 3D-принтере

Москва4 авг Вести.В Крыму россиянина задержали по подозрению в госизмене, у него изъяли 22 дрона и ЗD-принтеры. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержанный - житель города Красноперекопск 1993 года рождения, уроженец Херсонской области. По информации ФСБ, его с помощью мессенджера Telegram завербовал сотрудник СБУ. Как сказано в сообщении, по указанию куратора подозреваемый осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений ВС России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.

В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов говорится в материале

В местах, где проживал подозреваемый, изъяли четыре ЗD-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типа, а также средства управления ими. Кроме того, было изъято 200 комплектующих, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флешки, телефоны и другое.

В ЦОС уточнили, что по факту произошедшего принимается процессуальное решение.

Ранее в этот же день в ЦОС сообщали, что в Крыму задержаны двое подозреваемых в планировании терактов.