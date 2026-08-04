ФСБ показала кадры задержания двух россиян, готовивших теракты в Крыму ФСБ показала видео задержания двух граждан РФ, готовивших теракты в Крыму

Москва4 авг Вести.ФСБ России распространила видео задержания в Севастополе двух граждан РФ, которые готовили теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб.

На кадрах видно, как задержанных выводят из микроавтобуса, заводят в здание Следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, а затем проводят допрос.

Оба россиянина дали признательные показания. Один из задержанных рассказал, что был подписан на украинские Telegram-каналы, через которые на него вышел представитель украинских спецслужб. Помимо террористической деятельности, фигуранты занимались разведкой, съемкой военных и гражданских объектов, а также противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ), и выполняли другие задания.

4 августа в ЦОС сообщили, что в Севастополе задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения. По информации ФСБ, по заданию украинских спецслужб фигуранты собирали разведданные о подразделениях ВС России в Крыму. Кроме того, у подозреваемых в планировании теракта в Крыму было три FPV-дрона со взрывчаткой.