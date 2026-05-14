ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма по делу о госизмене

Москва14 мая Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух местных жителей, подозреваемых в государственной измене. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчины передавали украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и передвижении техники на полуострове.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к совершению государственной измены говорится в сообщении

Один задержанный, житель Красноперекопского района 1975 года рождения, через Telegram связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал фото, видео и координаты мест дислокации подразделений ВС РФ.

Второй задержанный – житель Симферополя 1962 года рождения. Он установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и передавал данные о территориальной обороне Крыма, а также о перемещении российской военной техники и оборонительных объектов.

В ФСБ заявили, что переданные сведения могли использоваться для диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.