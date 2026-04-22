Москва22 апрВести.Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность агента ГУР Минобороны Украины, который собирал сведения о дислокации подразделений. Об этом сообщает ГТРК "Таврида" со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, житель Волгоградской области 1995 года рождения инициативно установил контакт с представителем украинской спецслужбы.
По заданию куратора собирал и передавал сведения о дислокации подразделений Минобороны России на территории Севастополясказано в сообщении
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о государственной изменен.
По ходатайству следствия его заключили под стражу.