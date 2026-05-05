Москва5 маяВести.Сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене задержан 24-летний житель Курской области. Мужчина собирал для военной разведки Украины данные о военных и гражданских объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украиныговорится в сообщении
По данным ФСБ, задержанный через мессенджер получал задания от сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Действуя в интересах спецслужб Украины, россиянин привлек не менее четырех жителей Курска… для сбора и передачи ему сведений, в том числе фотоматериалов, в отношении военных и гражданских объектов региона...уточнили в ЦОС
Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.