Житель Курска задержан за сбор данных для украинской военной разведки

ФСБ: жителя Курской области задержали за сотрудничество с ГУР Украины Житель Курска задержан за сбор данных для украинской военной разведки

Москва5 мая Вести.Сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене задержан 24-летний житель Курской области. Мужчина собирал для военной разведки Украины данные о военных и гражданских объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На территории Курской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 2002 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины говорится в сообщении

По данным ФСБ, задержанный через мессенджер получал задания от сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Действуя в интересах спецслужб Украины, россиянин привлек не менее четырех жителей Курска… для сбора и передачи ему сведений, в том числе фотоматериалов, в отношении военных и гражданских объектов региона... уточнили в ЦОС

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.