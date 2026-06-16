В Оренбургской области задержан россиянин, работавший на военную разведку Киева

В Оренбургской области задержали юношу, работавшего на военную разведку Киева В Оренбургской области задержан россиянин, работавший на военную разведку Киева

Москва16 июн Вести.В Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали юношу 2008 г.р., передававшего военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов беспилотниками. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фигурант в мессенджере Telegram сам установил контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины и по его заданию собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне. Передаваемая злоумышленником информация должна была использоваться для последующего нанесения ударов беспилотниками.

На территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г​​​.р., причастного к совершению государственной измены сказано в сообщении ведомства

У юноши изъяли средства связи, в которых содержится переписка с украинским куратором, подтверждающая его пособническую деятельность.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. В настоящее время он арестован.