ФСБ задержала в Воронеже россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

В Воронеже задержан россиянин, выполнявший задания украинских спецслужб ФСБ задержала в Воронеже россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

Москва22 июн Вести.В Воронеже задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб наблюдал за военными объектами, вербовал людей и оказывал содействие мошенническим колл-центрам, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже задержан гражданин России, 2005 г.р., причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины говорится в сообщении

За вознаграждение молодой человек организовывал наблюдение за военными объектами в Московском регионе. Также он находил в интернете людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами, и принимал участие в работе мошеннических колл-центров.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, суд заключил его под стражу. В ЦОС ФСБ уточнили, что обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее в ФСБ сообщали о задержании трех пособников украинских спецслужб – они готовили диверсии и теракты на территории России.