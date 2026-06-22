Задержанный в Воронеже агент Украины вербовал подростков для работы курьерами

Задержанный в Воронеже агент Украины искал курьеров среди подростков Задержанный в Воронеже агент Украины вербовал подростков для работы курьерами

Москва22 июн Вести.Задержанный в Воронеже агент Украины занимался поиском курьеров среди подростков и молодежи по заданию иностранных кураторов. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам мужчины, он подбирал исполнителей через Telegram, ориентируясь на людей в возрасте от 16 до 30 лет. Для привлечения кандидатов использовались обещания легкого заработка, а также предложения якобы помочь участникам специальной военной операции.

Как утверждает задержанный, с июля 2025 года он входил в группу, созданную пособником украинских спецслужб для совершения мошеннических действий в отношении граждан России.

Кроме поиска курьеров, мужчина выполнял задания по сбору информации о военных объектах и передавал сведения о технических средствах, используемых в России.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ, по решению суда он заключен под стражу.