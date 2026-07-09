Ветеран спецслужб рассказал, кого выслеживают украинские кураторы Ветеран спецслужб: украинские кураторы в основном ориентируются на молодежь

Москва9 июл Вести.Украинские кураторы, которые нанимают пособников и исполнителей терактов в РФ, в основном ориентируются на молодых людей. Об этом ИС "Вести" рассказал ветеран органов госбезопасности Олег Хлобустов.

Нередко ставка делается на людей молодых, несовершеннолетних, либо на людей, которые попадают в какую-то зависимость от тех колл-центров, которые действуют с территории Украины заявил он

Сегодня в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили о предотвращении беспрецедентных по масштабам попытки украинских спецслужб совершить серию диверсионно-террористических актов на военных объектах и против нескольких военнослужащих Вооруженных сил России.

В частности, в Москве задержали 25-летнюю россиянку, которая несколько лет вела переписку с украинским куратором. Как выяснилось по переписке, украинский координатор имитировал романтические отношения с женщиной и обещал ее вывезти за границу.