ФСБ: сорвана беспрецедентная попытка теракта в Москве против военного РФ

ФСБ сорвала беспрецедентную попытку теракта в Москве против офицера ВС РФ ФСБ: сорвана беспрецедентная попытка теракта в Москве против военного РФ

Москва9 июл Вести.Сотрудники ФСБ РФ предотвратили беспрецедентные по масштабам попытки украинских спецслужб совершить серию диверсионно-террористических актов на военных объектах и против нескольких военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Уточняется, что планы диверсий и терактов удалось сорвать в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий.

Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов отмечается в сообщении

Так, российские силовики задержали в Москве гражданку РФ 2001 года рождения, которая планировала убийство офицера российской армии по заказу украинских спецслужб.