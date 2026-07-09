Одной из целей пресеченного в Москве теракта была дискредитация спецслужб РФ

Эксперт: целью диверсии в Москве было выставить спецслужбы РФ несостоятельными Одной из целей пресеченного в Москве теракта была дискредитация спецслужб РФ

Москва9 июл Вести.Одной из задач предотвращенного в Москве диверсионно-террористического акта была не только ликвидация конкретного человека, но и дискредитация российских спецслужб. Об этом в видео, опубликованном ФСБ России, рассказал директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

По его словам, замысел преступления состоял в том, чтобы устранить намеченную жертву и одновременно спровоцировать широкое обсуждение

Целью данного преступления было не только устранить конкретного человека, но и сделать широкое обсуждение того, как наши спецслужбы не могут сохранить жизнь тем людям, которых они обязаны охранять заявил эксперт

Эксперт пояснил, что скрытая схема диверсии предполагала аренду квартиры в Москве, где исполнитель вместе с сообщниками организовал наблюдение за будущим объектом атаки. Он отметил, что для этого устанавливались специальные видеокамеры, благодаря которым куратор преступления имел возможность удаленно отслеживать все этапы его подготовки. По словам Подлесного, факт диверсии подтверждается собранными доказательствами - видеосъемкой, картами, планами и расшифровкой данных с изъятых флешек.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 9 июля в Москве была задержана жительница столицы, готовившая по заказу украинских спецслужб убийство высокопоставленного офицера Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, была сорвана беспрецедентная по масштабу серия диверсионно-террористических актов, планировавшаяся спецслужбами Украины при участии западных кураторов.