Москва9 июлВести.ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре рецидивиста, который по заданию СБУ готовил в Москве террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
Как указывается в сообщении, ФСБ сорвало попытку Киева совершить беспрецедентную серию диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников в отношении военнослужащих Минобороны, на объектах военной инфраструктуры и одного из ведущих предприятий ВПК.
В г. Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны Россииговорится в сообщении
Задержанный мужчина в 2002 году был осужден в России за кражу и разбой, а после освобождения уехал на Украину. По данным ФСБ, мужчину завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования жены, он вернулся в РФ через Кишинев и Ереван для совершения теракта.
В Москве мужчина арендовал квартиру и вел наблюдение за адресом проживания военного, планировалось совершить теракт при его входе в подъезд с применением дрона с поражающими элементами, указывает ФСБ.
Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю завел дело о покушении на террористический акт. У мужчины изъяты самодельное взрывное устройство со взрывчаткой весом 600 граммов, видеокамеры и средства камуфляжа, телефон с перепиской с куратором.
Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического актадобавляется в сообщении
Ранее ФСБ информировала, что силовики задержали жительницу Москвы, которая планировала убийство высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ по заказу украинских спецслужб.