ФСБ задержала рецидивиста, готовившего теракт против офицера ВС РФ в Москве ФСБ поймала рецидивиста, готовившего теракт против высокопоставленного военного

Москва9 июл Вести.ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре рецидивиста, который по заданию СБУ готовил в Москве террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

Как указывается в сообщении, ФСБ сорвало попытку Киева совершить беспрецедентную серию диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников в отношении военнослужащих Минобороны, на объектах военной инфраструктуры и одного из ведущих предприятий ВПК.

В г. Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России говорится в сообщении

Задержанный мужчина в 2002 году был осужден в России за кражу и разбой, а после освобождения уехал на Украину. По данным ФСБ, мужчину завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования жены, он вернулся в РФ через Кишинев и Ереван для совершения теракта.

В Москве мужчина арендовал квартиру и вел наблюдение за адресом проживания военного, планировалось совершить теракт при его входе в подъезд с применением дрона с поражающими элементами, указывает ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю завел дело о покушении на террористический акт. У мужчины изъяты самодельное взрывное устройство со взрывчаткой весом 600 граммов, видеокамеры и средства камуфляжа, телефон с перепиской с куратором.

Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта добавляется в сообщении

Ранее ФСБ информировала, что силовики задержали жительницу Москвы, которая планировала убийство высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ по заказу украинских спецслужб.