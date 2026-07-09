ФСБ задержала жительницу Москвы, которая планировала убийство офицера ВС РФ ФСБ предотвратила в Москве беспрецедентный теракт против топ-офицера

Москва9 июл Вести.Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, которая планировала убийство высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ по заказу украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В своем релизе ФСБ сообщает, что благодаря оперативно-разыскным, контрразведывательным и разведывательным мероприятиям "сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов".

Там уточняется, что теракты планировали осуществить с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий ВПК, а также в отношении военнослужащих Минобороны России.

В частности, ведомство уточняет, что была задержана россиянка 2001 года рождения, которая установила контакт с украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (продукт корпорации Meta, запрещена на территории РФ).

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В марте 2026 года гражданка РФ сняла квартиру в Москве, откуда она вела наблюдение за адресом проживания и автомобилем офицера ВС России. Для этого она установила в квартире камеры, которые транслировали видео на Украину. Также россиянка подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции. Сама задержанная планировала покинуть Россию транзитом через Турцию и Молдавию на Украину.

В ходе следственных действий сотрудники ФСБ изъяли средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб. Задержанная признала вину и сотрудничает со следствием.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Госизмена". Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.