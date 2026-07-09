ФСБ: готовившая теракт в Москве платила за съем квартиры более 210 тыс. руб

Задержанная россиянка, готовившая теракт, платила за квартиру более 210 тыс. руб ФСБ: готовившая теракт в Москве платила за съем квартиры более 210 тыс. руб

Москва9 июл Вести.Задержанная гражданка России, готовившая покушение на офицера Вооруженных сил (ВС) РФ в Москве, платила за аренду квартиры 213,5 тыс. рублей. Это следует из видео, опубликованного Центром общественной связи (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что уроженка города Каменск-Шахтинск 2001 года рождения снимала квартиру, откуда велось наблюдение за местом проживания и автомобилем российского военнослужащего. Впоследствии кадры и прямая трансляция передавалась сотрудникам украинских спецслужб.

Кроме того, в ходе следственных действий сотрудники ФСБ, помимо камер прямого вещания и телефонов, обнаружили средства маскировки и продукты питания. По словам россиянки, они предназначались для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции. Сама преступница планировала покинуть Россию транзитом через Турцию и Молдавию на Украину.

Сейчас гражданка РФ задержана российскими силовиками. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Госизмена". Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.